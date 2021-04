« Godzilla vs Kong » est devenu le plus gros succès du cinéma à travers la planète depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Alors que les cinémas sont fermés en grande majorité à travers la planète, un blockbuster hollywoodien parvient à résister et triomphe au box-office. Mettant en scène l'affrontement entre deux monstres légendaires, « Godzilla vs Kong » a déjà récolté 350 millions de dollars de recettes, grâce notamment aux entrées réalisées aux Etats-Unis et en Asie.

Alors que le cinéma français et ses principaux acteurs ont fait part de leurs inquiétudes sur les perspectives d’avenir lors de la dernière cérémonie des César, certains films ont néanmoins réussi à trouver leur public en ces temps particuliers et face à la crise du Covid-19 qui impacte fortement le secteur culturel et du divertissement. Le blockbuster « Godzilla vs Kong », réalisé par Adam Wingard, est actuellement plébiscité par les « rares » spectateurs du monde entier dans les salles obscures de la planète et surtout par les utilisateurs de HBO Max aux Etats-Unis, selon des informations de France Info.

Avec 350 millions de dollars de recettes mondiales, le film de "Kaiju eiga" (genre de films japonais mettant en scène des monstres, généralement géants) mais tourné à Hollywood « Godzilla vs Kong » est donc devenu ce samedi 10 avril le film ayant rapporté le plus d’argent au box-office depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Aux Etats-Unis, « Godzilla vs Kong » a récolté 70 millions de dollars au box-office américain. Les studios de la Warner ont également sorti le film simultanément sur sa plateforme de vidéo à la demande HBO MAX.

Ce succès planétaire est rendu possible grâce à l’ouverture des salles de cinéma, sous certaines conditions et avec un protocole assez strict, aux Etats-Unis et en Asie.

Ce blockbuster américain, qui est le théâtre de l’affrontement entre King Kong et Godzilla, est sorti il y a trois semaines seulement sur le marché asiatique et il y a quinze jours aux Etats-Unis.

« Godzilla vs Kong » doit sortir en France le 19 mai.

Ce succès apporte donc un peu d'espoir au secteur culturel et du divertissement dans la perspective d'une prochaine réouverture des salles de cinéma.

Les principaux blockbusters français comme le nouvel opus de « OSS 117 – Alerte rouge en Afrique noire » (4 août) et « Kaamelott » (21 juillet) ont préféré reporter leurs dates de sorties ces derniers mois face à l’incertitude liée à la date de réouverture des salles de cinéma.