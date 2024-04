Gérard Depardieu convoqué en vue d’un placement en garde à vue pour agressions sexuelles

Ce lundi matin, l'acteur a été convoqué à Paris en vue d'un placement en garde à vue.

Gérard Depardieu a été convoqué, ce lundi matin, en vue d'être placé en garde à vue pour répondre d'accusations d'agressions sexuelles. D’après les informations de BFMTV, il se trouve actuellement dans un commissariat parisien pour être entendu.

Deux femmes l'accusent d'attouchements subis sur deux tournages : l'un en 2014 sur le tournage du Magicien et les Siamois de Jean-Pierre Mocky et l'autre en 2021 sur le tournage des Volets verts de Jean Becker.

La première plaignante, une décoratrice de cinéma, relate des faits survenus en septembre 2021. Gérard Depardieu participait au tournage du film les Volets verts de Jean Becker. Un jour, alors qu'il est assis dans un couloir, il agrippe la plaignante de l'équipe avec ses jambes et la bloque entre ses cuisses, raconte-t-elle. Selon le récit de la plaignante, il la touche sur la taille, les seins et les fesses et lui tient notamment les propos suivants : "Je vais te planter mon gros parasol dans ta chatte."

Cette femme, une mère de famille âgée de 53 ans, décrit un "piège à loup" qui s’est refermé sur elle avec une "force phénoménale". Il faudra l'intervention d'une tierce personne pour la sortir des jambes de Gérard Depardieu.

L'équipe de tournage va prendre en considération les faits, en forçant l'acteur à s'excuser, ce qu'il fera par ces mots : "Je m'excuse puisqu'il faut s'excuser..." Mais, par la suite, d’après la plaignante, il la traite régulièrement de "salope" pendant la suite du tournage.

Depuis la publication de la lettre ouverte de Gérard Depardieu dans Le Figaro en octobre dernier, cette décoratrice explique qu'elle n'arrive plus à travailler, a des crises d'angoisse et un stress post-traumatique.

La seconde plaignante évoque des faits qui auraient été commis en mars 2014 pendant le tournage d'un court métrage de Jean-Pierre Mocky, Le Magicien et les Siamois, à Doué-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire, selon Le Courrier de l'Ouest.

Quelques jours plus tôt, plusieurs membres de l'équipe ont rendez-vous chez lui, rue du Cherche-midi à Paris, afin de préparer ce tournage. À cette occasion, une assistante âgée de 24 ans à l'époque assure avoir subi des attouchements sexuels. Selon elle, il lui touche les fesses et lui adresse des propos obscènes.

Le tournage a ensuite débuté le 29 mars 2014. L'acteur recroise l'assistante et renouvelle, selon le récit de la plaignante, ses attouchements sur les parties intimes et formule des propositions sexuelles explicites.

Par ailleurs, Gérard Depardieu est mis en examen depuis décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould.