Fortnite : Joseph Deen est le plus jeune joueur professionnel à l’âge de 8 ans

Joseph Deen est l'un des plus jeunes joueurs de Fornite en e-sport pour la Team 33.

Le jeune Joseph Deen, âgé de huit ans, est devenu le plus jeune joueur professionnel de Fortnite, selon des informations de la BBC.

Alors que certains enfants de son âge utilisent les jeux vidéo comme un divertissement, Joseph Deen joue à Fortnite en tant que joueur professionnel. La rédaction de la BBC s’est intéressée au cas de ce jeune garçon qui vit en Californie afin de montrer l’ampleur et la réalité du e-sport, de l’univers des joueurs qui s’adonnent à la pratique des jeux vidéo de manière professionnelle.

Joseph Deen a récemment signé un contrat pour devenir un joueur professionnel de Fortnite. Joseph est devenu officiellement le plus jeune joueur Fortnite rémunéré à ce jour, après avoir signé un contrat avec l'équipe de e-sport « Team 33 » en décembre dernier.

L'équipe de e-sport basée en Californie a invité le jeune joueur au cœur de son siège social pour lui donner un bonus de signature de 33.000 dollars, selon des informations de la BBC.

Fortnite est un jeu de tir et de construction en multijoueur et en vue à la troisième personne. Ce titre compte une communauté de centaines de millions de joueurs à travers la planète sur PC et consoles de jeux. La première Coupe du monde de Fortnite a été remportée par Kyle "Bugha" Giersdorf, âgé de 16 ans, qui est reparti avec la récompense de 3 millions de dollars en 2019.

Le jeune Joseph joue à Fortnite depuis l'âge de quatre ans. Il a été remarqué pour la première fois par la jeune équipe de e-sport, Team 33, il y a 18 mois.

La mère de Joseph le laisse jouer à Fortnite pendant deux ou trois heures par jour après l'école, et plus le week-end, selon des informations de la BBC.

Le talent de Joseph à Fortnite pourrait être lié à ses dons en musique et à sa pratique du piano. Joseph apprécie en effet le piano. Le jeune garçon s’est confié à la BBC sur cette seconde passion qui pourrait être un atout dans ses parties en ligne.

"Jouer du piano m'a beaucoup aidé avec le clavier et la souris. Dès que j'ai commencé à jouer sur PC, j'étais déjà très bon à Fortnite".

Le bonus financier de la signature de Joseph a été placé sur un compte épargne pour lui lorsqu’il sera plus âgé.

Son âge interdit à Joseph de diffuser ses parties sur Twitch, la plus grande plateforme de streaming de jeux, ou à participer à certaines compétitions.

Lors de la signature de Joseph, des questions se sont posées sur le type de contrat de travail qu'il signait. Les deux parties ont précisé que le contrat ne stipule aucun nombre minimum d'heures que le joueur de huit ans est tenu de jouer ou à passer pour s'entraîner.