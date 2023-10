Fashion Week : les influenceurs américains craignent d'avoir ramené des punaises de lit chez eux

La célèbre Fashion Week parisienne s'est achevée début octobre. Depuis, une crainte plane dans les esprits de nombreux influenceurs américains : les punaises de lit.

De retour à Los Angeles, où elle travaille, l'influenceuse mode Malvika Sheth a confié auprès du Guardian avoir passé sa journée à nettoyer en profondeur tous les vêtements qu'elle a portés à Paris. « Même si je ne les ai portés que 10 minutes, ils iront au lavage. Je ne pense pas à les congeler ou à les brûler, car ces vêtements sont assez chers. Je les laverai deux fois en espérant que rien ne m'ait suivie jusqu’ici », indique-t-elle.

Même son de cloche pour Alfredo Mineo, un écrivain américain qui vit à Paris. « Nous avons peur de 'la puce'. Il y a des matelas alignés dans ma rue avec des petits panneaux disant aux gens de ne pas les toucher. Maintenant je vais devoir vivre avec Ratatouille et 'la puce’, » déclare-t-il au Guardian.

Au début des années 2000, New York a également connu une infestation de punaises de lit dans les hôtels, lieux publics, Airbnb, logements... En 2010, plus de 24.000 signalements ont été recensés dans la ville !

Au sommet de la crise, en juillet 2010, la mairie a alors sorti les grands moyens : 500.000 dollars ont été engagés pour venir à bout de ses nuisibles. Les New-Yorkais ont également eu l'interdiction d'abandonner leur matelas dans la rue sans les emballer dans un film plastique sous peine d'amende de 100 dollars. Si les mesures ont porté leurs fruits, il n’est pas rare que les punaises de lit fassent leur retour à New-York.

Pour l'heure, le département de la santé et de l'hygiène de New York se veut rassurant : il est encore « trop tôt » pour dire si l'invasion de punaises de lit à Paris a eu un impact ou non aux États-Unis.