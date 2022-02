Etats-Unis : le chanteur country Morgan Wallen cartonne bien qu'il ait utilisé une injure raciale

Morgan Wallen en 2020.

La star de la musique country Morgan Wallen a été accusé en février 2021 d'avoir utilisé le mot "nègre", absolument tabou aux Etats-Unis, ce qui a entraîné son bannissement total des ondes. Le trentenaire ans a été suspendu un temps par sa maison de disques et des centaines de radios américaines ont cessé de diffuser ses morceaux.

Malgré cette mise au pilori, la carrière de Morgan Wallen ne s'est jamais aussi bien portée. Son album Dangerous: The double album, sorti en janvier 2021, s'est vendu à plus de trois millions d'exemplaires, un record. Ses concerts affichent complet et il a dû ajouter une date lors de son passage au prestigieux Madison Square Garden de New York, où il se produisait mercredi et jeudi.

"Mercredi soir, à l'extérieur du Madison Square Garden de New York, où Morgan Wallen donnait le premier concert de sa tournée Dangerous Tour de 54 dates, il n'y avait pas de manifestants, pas d'appels à l'annulation, aucun signe notable de la controverse qui entoure le chanteur de country depuis qu'il a été filmé en train d'utiliser une insulte raciale l'année dernière", écrit le célèbre magazine Rolling Stones.

"Les ventes de son album ont grimpé en flèche parce que des gens, au fond, estiment qu'on en a trop fait", a expliqué à l'AFP Sheryl Guinn, présidente de l'antenne de l'organisation de défense des droits civiques NAACP à Nashville, berceau de la musique country, dans le Tennessee. "L'Amérique elle-même ne se soucie pas assez d'éradiquer le racisme", estime-t-elle.

Les detracteurs de Morgan Wallen, qui s'était excusé à l'époque, estime que ces excuses n'étaient pas suffisantes. "Je suis déçu qu’il n’ait pas fait plus, mais je ne suis pas surpris", explique l’historien de la country Charles Hughes, qui estime qu'il existe "système dans son ensemble" qui "permet (à Wallen) d’être réintégré sans que personne n’ait à se justifier". Selon lui, le milieu de la musique country doit "repenser fondamentalement qui est mis en avant et pourquoi".