Une capsule temporelle a été découverte après le déboulonnage d’une statue en Virginie, aux Etats-Unis. Les collectionneurs espéraient découvrir une photo d'Abraham Lincoln.

Des reliques datant de la guerre de Sécession ont été exhumées après le déboulonnage d’une statue aux Etats-Unis. Une capsule temporelle, (une boîte contenant des objets d’une époque passée), qui était enterrée depuis 134 ans sous la statue du général confédéré Robert Lee en Virginie, a été récemment découverte. Elle a dévoilé ses mystères ce mardi à Richmond, selon des informations de France Info. Une capsule temporelle, une capsule témoin est un réceptacle contenant des objets ou des documents représentatifs d'une époque et qui sont destinés aux générations futures.

Le gouverneur de Virginie, Ralph Northam, avait exprimé son enthousiasme sur les réseaux sociaux après la découverte.

La boîte en question est rectangulaire, en métal et d'une trentaine de centimètres de long.

A l'intérieur de cette précieuse boîte, les techniciens du département des ressources historiques de l'Etat de Virginie ont découvert des balles Minié (des munitions de la guerre de Sécession entre 1861 et 1865), des billets et des pièces de monnaie émis par le gouvernement confédéré, des journaux et des revues, un almanach datant de 1887, des livres ou bien encore une Bible.

Un marque-page avec le profil dessiné du général Lee était inséré dans l'un des livres. La boîte contenait aussi un fragment d'une bombe utilisée lors de la bataille de Fredericksburg, remportée par les Sudistes en 1862.

Le document le plus marquant reste un dessin représentant une femme agenouillée se recueillant devant le cercueil d'Abraham Lincoln, assassiné le 14 avril 1865. Elle avait été publiée en double page centrale dans la revue Harper's Weekly deux semaines plus tard.

De nombreux collectionneurs américains espéraient néanmoins découvrir une photographie authentique du président américain, une pièce présentée comme historique.

La capsule a été trouvée sous le socle de l'imposante statue équestre du général Robert Lee, chef de l'armée confédérée qui a notamment défendu l'esclavage pendant la guerre de Sécession (1861-1865), inaugurée en 1890 à Richmond, l'ex-capitale des sécessionnistes située en Virginie aux Etats-Unis.

Vue comme un symbole du passé esclavagiste du pays par de nombreux Américains, la statue a été déboulonnée en septembre, dans un contexte de remise en cause des monuments confédérés.

La boîte qui vient d’être retrouvée a pu être enterrée en 1887.