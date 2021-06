Equipe de France de football : Kylian Mbappé a échangé par SMS avec Emmanuel Macron après l'échec des Bleus face à la Suisse lors de l’Euro

L'attaquant français Kylian Mbappé après avoir raté un penalty lors des tirs au but durant les huitièmes de finale de l'UEFA EURO 2020 entre la France et la Suisse, le 28 juin 2021.

Après l'élimination de l'équipe de France en huitièmes de finale de l'Euro 2021, Kylian Mbappé a échangé avec le président de la République, Emmanuel Macron, selon des informations du Parisien et de RMC.

Kylian Mbappé, très marqué après son échec aux tirs au but lors du match de l’Euro face à la Suisse, a reçu un message de réconfort de la part du président de la République, Emmanuel Macron, selon des informations du Parisien. Kylian Mbappé et Emmanuel Macron auraient échangé par SMS après la rencontre.

Il y a quelques semaines, le président de la République avait également remercié Kylian Mbappé de s’être fait vacciner contre la Covid-19. Le gouvernement avait souhaité que l’attaquant des Bleus et du Paris Saint-Germain, très populaire auprès des plus jeunes, fasse partie des ambassadeurs d’une vaste campagne de vaccination, dans le but d’accélérer la vaccination des Français.

Lundi, à Bucarest, en Roumanie, Kylian Mbappé a raté sa tentative de tir au but après la phase de prolongations à l’issue du match nul face à la Suisse. Muet face au but lors de cet Euro, l’attaquant du Paris Saint-Germain devrait briller avec le maillot des Bleus lors de la future Coupe du monde, en 2022.

Après l'élimination de l'équipe de France face à la Suisse à l'Euro, Kylian Mbappé a également reçu un message de soutien de Pelé sur les réseaux sociaux.