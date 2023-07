Elon Musk limite la navigation sur twitter puis ironise sur l'addiction des utilisateurs

Capitaine d'industrie ou troll internet, Elon Musk ne semble toujours pas décidé à choisir. Celui-ci a encore changé les règles de Twitter, instaurant une limite de lectures par jour de 600 tweets imposée aux comptes non vérifiés, 6000 aux comptes vérifiés et 300 aux nouveaux utilisateurs non vérifiés du réseau social, rendant l'expérience de nombreux utilisateurs de la plateforme très compliquée, partout dans le monde, ce samedi. Une limite depuis rehaussée respectivement à 10.000, 1000 et 500.

Une mesure préventive justifiée par Elon Musk lui même comme servant à "faire face à des niveaux extrêmes de récupération de données et de manipulation du système", ce qui signifie en pratique empêcher les entreprises tierces qui récoltent de grandes quantités de données d'utilisateurs. Cette pratique n'est pourtant pas neuve sur internet mais depuis l'avènement des modèles d’intelligence artificielle dite générative, elle est devenue très problématique pour des plateformes comme Twitter en augmentant drastiquement le trafic sur leurs serveurs.

Alors que nombreux experts doutaient de la pertinence de ce choix et que les utilisateurs excédés se plaignaient en masse, Elon Musk a rajouté de l'huile sur l'incendie en publiant un tweet avançant une autre raison. "Vous vous réveillez d’une transe profonde, éloignez-vous du téléphone pour voir vos amis et votre famille", a-t-il écrit, laissant ses adversaires se déchaîner sous son troll. Renchérissant, il a même repartagé le tweet d’un compte parodique le paraphrasant de manière encore plus provocatrice : "La raison pour laquelle j'ai défini une limite de vues est que nous sommes tous accros à Twitter et que nous devons sortir. Je fais une bonne action pour le monde ici."

Au delà de la communication de M. Musk, une autre hypothèse commence à faire son chemin : Selon le média Platformer, Twitter aurait souhaité migrer l’ensemble de ses services hors de Google Cloud, la plateforme d’hébergement de Google avant la fin de leur contrat établie le 30 juin dernier. Elon Musk aurait ainsi arrêté de payer son abonnement à Google Cloud. Pour Kareem Carr, docteur en sciences de la donnée à Harvard, "Twitter pourrait être beaucoup plus proche de la mort que la plupart d'entre nous ne le pensent."