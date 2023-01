Des start up visent les 15 millions de chats français

Chat

Selon Les Echos, il y aurait plus de 15 millions de chats en France. Soit près de deux fois plus qu'en Italie ou au Royaume-Uni. De quoi attirer plusieurs start up.

Le marché de l'alimentation pour chats pesait 1,4 milliard d'euros en 2021 et est dominé par deux mastodontes : Royal Canin (propriété de Mars) et Nestlé Purina Petcare. Cela ne dissuade pas des start-up françaises de vouloir s'y faire une place avec des formules innovantes.

C'est le cas de Caats, une marque qui vient de lever 4 millions d'euros auprès du fonds Otium Capital. La start-up a été fondée en 2020 et livre à domcile sur abonnement.

« Nous encourageons les gens à donner des produits variés (croquettes et pâtés) et qui correspondent au dosage dont les chats ont besoin », poursuit le dirigeant. L'objectif est de préserver la santé de ces animaux alors qu'une mauvaise alimentation peut se traduire par du surpoids ou des insuffisances rénales.

Les Echos soulignent que les start-up de la « pet food » se sont multipliées ces dernières années et ont commencé à séduire les investisseurs. En 2020, Japhy a levé 7 millions d'euros . En 2022, Reglo et Tomojo, deux spécialistes des croquettes à base de protéines d'insectes, ont récolté respectivement 1,8 et 3 millions d'euros. Pepette, une jeune pousse spécialisée dans la livraison de produits frais pour les animaux , a amassé 5,7 millions d'euros l'été dernier.