Des restes de la première météorite découverte en Grande Bretagne depuis 30 ans, ont été retrouvés

Morceau de météorite

Des fragments rocheux venant de la boule de feu qui a illuminé le ciel au-dessus du sud de l'Angleterre il y a un peu plus d'une semaine, on été récupérés. C'est la première météorite dont on a retrouvé des traces depuis 30 ans, dans le pays, indique la BBC.

Des milliers de personnes ont rapporté avoir vu une lumière flamboyante traverser le ciel à 21h54 GMT dimanche 28 février. Puis plusieurs familles dans la région de Winchcombe, dans le Gloucestershire, ont signalé avoir trouvé des morceaux dans leur jardin ou leur allée.

Le Dr Ashley King du Natural History Museum (NHM) de Londres indique que rien de tel n'a jamais été enregistré au Royaume-Uni auparavant.

Ces morceaux sont composés de pierre de type chondrite carbonée qui remonte àla formation de notre système solaire, il y a 4,6 milliards d'années.

Sur les quelque 65 000 météorites présentes dans les collections du monde entier, seulement 1 206 ont eu des témoins oculaires de leur chute, et parmi elles, seules 51 sont de type chondrite carbonée, ce qui illustre le caractère exceptionnel de cet événement.