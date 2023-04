Des employés de Tesla se partageaient des vidéos enregistrées dans les véhicules des utilisateurs

Des voitures électriques Tesla sur le site d'une usine de fabrication.

© JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La protection des données personnelles est l’un des enjeux majeurs des nouvelles technologies et à l’ère des réseaux sociaux et d’Internet. Entre 2019 et 2022, des groupes d’employés de la société Tesla ont échangé entre eux des vidéos très intrusives enregistrées par les caméras des voitures de leurs clients, selon des informations de Reuters qui cite les témoignages de neuf employés.

Parmi les vidéos partagées, Reuters mentionne celle d’un homme approchant une voiture complètement nu, une personne traînée dans une voiture contre son gré mais également des accidents de voiture, l’un d’entre eux impliquait un enfant renversé à vélo.

Certains de ces enregistrements provenaient de véhicules garés à l’arrêt, y compris dans des habitations privées des clients. Aujourd’hui, Tesla ne recueille plus de vidéos issues de véhicules éteints.

« C’était une violation de la confidentialité, pour être honnête. Et j’ai toujours blagué que je n’achèterai jamais une Tesla après avoir vu comment étaient traitées les données de certaines de ces personnes », a confié un ancien employé interrogé par Reuters.

Certaines captures d’écran des vidéos étaient devenues de véritables « même », des images virales, dans les bureaux de Tesla, à San Mateo en Californie. Elles étaient commentées, likées et partagées par les employés, y compris des managers, dans des groupes de conversation privés sur le système de messagerie Mattermost.

Tesla utilise les données issues des véhicules afin d’entraîner ses modèles d’intelligence artificielle à la conduite autonome. Des personnes sont chargées d’identifier manuellement des éléments comme les piétons, les marquages de voie, les panneaux de signalisation et la position des feux de circulation.

Chaque client doit consentir au partage de ses données. Mais, selon Tesla, « les enregistrements des caméras restent anonymes et ne sont pas associés à vous ou à votre véhicule, à moins que nous ne recevions les données à la suite d'un événement lié à la sécurité (collision ou déploiement d'un airbag) ».

Certains employés décrivent pourtant une fonction qui permettaient aux personnes en charge de labelliser les vidéos chez Tesla de les géolocaliser sur Google Maps.