Décès de la chanteuse Linda de Suza

Linda de Suza

Linda de Suza, chanteuse populaire française d'origine portugaise est décédée ce mercredi à l'âge de 74 ans écrit Le Figaro.

Elle avait connu un grand succès littéraire avec "La valise en carton" son autobiographie.

Linda de Suza était persuadée depuis des années d'assister à des apparitions de Jesus. Elle en oubliait de se nourrir. La pandémie, les relations distendues avec son fils et ses petits-enfants n'avaient rien arrangé. Fumer deux à trois paquets de cigarettes par jour, non plus ajoute Le Figaro

Elle dont la voix était comparée à celle d'Amalia Rodrigues la reine du Fado avait donné son dernier concert en 2019 à Champigny dans le Sud-Est parisien précise Le Figaro