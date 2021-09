De Perpignan, à Rungis le "train des primeurs" renaîtra mi-octobre

fruits et légumes

La liaison entre Perpignan et Rungis qui permet l’acheminement en wagons réfrigérés de fruits et de légumes, était à l’arrêt depuis l’été 2019. Elle représente l’équivalent d’« un trafic d’environ 9 000 camions par an », selon le ministère des transports cité par Le Monde.

Cette liaison, surnommée le « train des primeurs », permet l’acheminement en wagons réfrigérés de fruits et de légumes. A l’arrêt depuis l’été 2019, elle devrait reprendre à la « mi-octobre »

Cette réouverture s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental de 1 milliard d’euros d’ici à 2024 pour le développement du fret ferroviaire.

Le Perpignan-Rungis sera composé de douze wagons et circulera de novembre à la mi-juillet au rythme de cinq liaisons hebdomadaires.