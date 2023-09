Cyril Gane, champion de MMA, cambriolé en plein triomphe

La soirée de Cyril Gane avait pourtant commencé sur une victoire. Après deux défaites pour obtenir la ceinture de la catégorie des poids lourds de l'UFC, importante organisation de MMA (Mixed Martial Arts), le champion français a mené un combat aux allures de revanche et de rédemption. Humilié par Jon Jones en deux minutes en mars dernier, Cyril Gane s'est vengé sur son adversaire Serghei Spivac, incapable de tenir le choc face aux assauts incessants du "bon gamin", comme il est surnommé par le public français. A la fin du combat, Gane a réaffirmé son envie d'aller chercher la ceinture et décliné le défi de Tom Aspinall, qui lui réclame un combat. Le français, lui, se sent "prêt pour la ceinture" et veut "aller de l'avant", sous entendu, affronter les meilleurs pour vaincre, cette fois ci.

De quoi assurer à Cyril Gane une soirée de bonheur ? Peut être pas, vu que pendant qu'il mettait tout le monde d'accord sur le ring, le domicile du champion français de MMA était cambriolé cette nuit même, selon les informations du Parisien. Selon les premiers éléments de l'enquête, les malfaiteurs auraient profité de l'absence du sportif pour s'introduire dans son appartement à Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, en fracturant la porte d'entrée.Le butin : une montre Rolex et des bijoux, évalués à environ 100.000 euros tout de même.

Une enquête a été ouverte et les investigations pour "vol par effraction" sont confiées à la cellule anti-cambriolage de la sûreté territoriale du Val-de-Marne.

Espérons pour les cambrioleurs que la police les attrape avant Cyril Gane.