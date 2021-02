Curiosity : de nouvelles images de la surface de Mars ont été dévoilées

Curiosity planète Mars

Une nouvelle vidéo capturée par Curiosity a permis de dévoiler des images inédites de la surface de Mars, selon la rédaction de Inverse. Ces images ont été dévoilées sur les réseaux sociaux. Cette séquence révèle les spécificités et l’aspect fantomatique du paysage aride de la planète rouge.

La vidéo désormais virale a été tweetée par le compte Twitter de Wonder of Science, attirant l'attention des passionnés de Mars car elle a été retweetée plus de 40.000 fois. Cette séquence a même attiré l'attention du PDG de SpaceX, Elon Musk, qui souhaite développer des projets sur Mars à l’avenir.

Mars est un monde sec et désolé mais les scientifiques pensent qu'il s'agissait autrefois d'une planète chaude et humide qui aurait pu héberger une forme de vie microbienne. Mais au fil des milliards d'années, Mars a perdu son atmosphère et, par conséquent, son eau, la laissant devenir un environnement froid et sec.

La NASA prévoit d’envoyer la première mission humaine sur Mars d’ici les années 2030.

Curiosity a été lancé dans l'espace en novembre 2011 et a atterri sur Mars le 5 août 2012. Il sera bientôt suivi par le projet Perseverance, qui devrait atterrir sur Mars sur 18 février.

Le robot Curiosity avait été envoyé pour une mission de deux ans afin de savoir si Mars avait disposé des conditions pour accueillir la vie lors des origines de la planète rouge. Curiosity poursuit sa mission sur la surface martienne à la recherche d'indices et de collecte de preuves.