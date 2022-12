Coupe du monde : la station de métro Argentine à Paris a été rebaptisée « France » et « Allez les Bleus ! » par la RATP à l'occasion de la finale

Un montage de photos de Lionel Messi et de Kylian Mbappé lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

© Franck FIFE et Alfredo ESTRELLA / AFP

A l’occasion de la finale de la Coupe du monde au Qatar entre la France et l’Argentine, la RATP a décidé d‘afficher son soutien aux Bleus de Didier Deschamps qui vont défier Lionel Messi et Angel di Maria pour décrocher leur troisième étoile ce dimanche à partir de 16 heures.

Située sur la ligne 1 du métro parisien, la station Argentine, a ainsi été renommée dans la nuit de samedi à dimanche « Argentine - France, Allez les Bleus ! ».

De nombreuses images de ces panneaux ont circulé sur Twitter. Plusieurs panneaux indiquant le nom de la station ont été remplacés par « France » et « Allez les Bleus ! ».

Ce changement de nom est temporaire a précisé la RATP à France Info.

La RATP a l’habitude de rebaptiser certaines stations et de réaliser ces opérations spéciales lors de grandes occasions ou pour des évènements particuliers. Ce fut notamment le cas lors de la mort de Johnny Hallyday.

En 2018, après le sacre des Bleus en Russie, six des stations du métro parisien avaient été renommées : « Charles De Gaulle – Étoile » était devenue « On a 2 Étoiles », et la station Notre-Dame avait été rebaptisée « Notre Didier Deschamps ».