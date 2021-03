Corinne Masiero accusée d'exhibition sexuelle : le parquet décide de classer sans suite un signalement des députés Les Républicains

Corinne Masiero accusée d'exhibition sexuelle : le parquet décide de classer sans suite un signalement de députés Les Républicains

Le procureur de Paris, Rémy Heitz, a décidé de classer sans suite le signalement de neuf députés Les Républicains. Ils accusaient la comédienne Corinne Masiero d'exhibition sexuelle lors de la 46e cérémonie des César.

Dans un courrier du 16 mars adressé au parquet de Paris, le député LR du Vaucluse, Julien Aubert, soutenu par d'autres parlementaires, estimait que l'actrice avait commis le délit d'« exhibition sexuelle », passible d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, en apparaissant lors de la dernière cérémonie des César le 12 mars « totalement déshabillée, imposant sa nudité » au public dans la salle ainsi qu'aux téléspectateurs.

Dans sa réponse transmise ce lundi et dont l'AFP a eu connaissance, Rémy Heitz a précisé avoir procédé au classement sans suite du signalement :

« Au regard de la démarche poursuivie par l'intéressée, qui souhaitait attirer l'attention du public sur les difficultés actuelles rencontrées par les professionnels du spectacle, une poursuite serait inopportune ».

Le procureur a aussi indiqué qu'elle serait « vouée de surcroît à l'échec au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation », se référant à un arrêt du 26 février 2020 qui avait définitivement validé la relaxe d'une ancienne militante des Femen pour une action seins nus menée au musée Grévin en 2014.

Lors de la cérémonie des César, Corinne Masiero a remis le prix du meilleur costume. Sa participation a été très commentée sur les réseaux sociaux. Elle a en effet retiré son costume de Peau d'Âne sanguinolant et s’est retrouvée entièrement nue sur la scène. Avec ce happening, Corinne Masiero souhaitait alerté sur les difficultés des intermittents du spectacle et sur l’impact de la crise sanitaire sur le monde de la culture et du cinéma.