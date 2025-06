Influenceurs dans le viseur

Commission TikTok: quand les influenceurs font le buzz en direct de l’Assemblée

Mardi 10 juin, cinq influenceurs controversés ont été auditionnés devant la commission d’enquête parlementaire sur TikTok et les mineurs. D’Alex Hitchens claquant la porte, à Manon Tanti avouant découvrir la législation en direct, en passant par Nasdas questionnant le salaire des députés, immense malaise. Leurs discours outranciers et imprécis révèlent un abîme éthique et juridique entre le monde politique et les nouveaux rois du buzz.