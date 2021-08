Chine : plus de 150;000 personnes évacuées pour laisser passer un troupeau d'éléphants nomades qui a fini par faire route vers sa région d'origine

Eléphants chinois endormis

Les animaux ont quitté leur réserve naturelle et fait beaucoup de dégâts sur leur passage pendant une dizaine de mois

Au total, plus de 150 000 personnes ont été évacuées du chemin d'un troupeau d'éléphants en migration, ont indiqué des responsables chinois signale la BBC.

Plus de 25 000 policiers utilisant des véhicules et des drones ont surveillé le troupeau au fur et à mesure de sa progression.

Ces animaux qui sont protégés ont quitté une réserve naturelle du Yunnan il y a environ 17 mois.

Les efforts pour les chasser et les renvoyer dans la réserve naturelle de Mengyangzi ont d'abord échoué, mais finalement le troupeau a fait demi-tour et a commencé à rentrer chez lui.

L'éléphant d'Asie est une espèce en voie de disparition. La Chine ne compte qu'environ 300 éléphants sauvages, vivant principalement - comme le troupeau errant - dans le sud de la province du Yunnan.