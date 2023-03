ChatGPT a participé à l'écriture d'un manga à la demande de Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece

Un fan du manga One Piece lors d'une séance photo pour l'AFP.

Le programme d'intelligence artificielle qui génère des textes, ChatGPT, a été utilisé pour créer un manga à la demande de Eiichiro Oda, l’auteur de One Piece.

ChatGPT, le programme qui génère des textes grâce à l'intelligence artificielle, va se lancer dans les mangas grâce à une expérimentation menée par l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda.

L'auteur de ce manga a avoué le mois dernier s'être retrouvé confronté au syndrome de la page blanche. Il a alors demandé de l’aide à ChatGPT.

« Bonjour. C'est l'auteur. Je n'arrive pas à trouver d'intrigue pour One Piece la semaine prochaine. Pourrais-tu en imaginer une? Une super bonne, s'il te plaît », selon la vidéo publiée par son équipe sur Twitter.

Le programme a alors imaginé une histoire où les héros rencontrent des personnages inédits et se battent avec de nouveaux ennemis. Il a essayé de vendre cette histoire à l'auteur. Mais Eiichiro Oda n’a pas été convaincu. Il a alors réclamé une meilleure idée à ChatGPT.

Le logiciel a alors imaginé une nouvelle intrigue où un extra-terrestre s'allie aux personnages de One Piece et à son héros Luffy pour combattre une sorcière et reconstruire sa planète natale détruite par un vaisseau spatial maléfique.

Eiichiro Oda a été convaincu par cette histoire et a laissé entendre que le prochain épisode de la saga serait basé sur cette nouvelle intrigue imaginée par ChatGPT.