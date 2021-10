Canada : une météorite s'écrase dans son lit en pleine nuit

Ruth Hamilton, une habitante de Golden, en Colombie-Britannique (Canada), dormait paisiblement dans son lit la nuit du 3 octobre lorsqu'elle a été réveillée en sursaut par un bruit d'explosion. En allumant sa lumière, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir un trou dans son plafond et... une pierre entre ses oreillers, à quelques centimètres de l'endroit où sa tête se trouvait quelques instants plus tôt.

La pierre, de la taille d'un poing et pesant environ 1,3 kilogramme, a manqué de peu la tête de Mme Hamilton, laissant des "débris de cloison sèche sur mon visage", a-t-elle déclaré.

Un officier de police est arrivé sur les lieux et a examiné les débris, puis a contacté une entreprise de construction locale pour savoir si elle avait déclenché des explosions sur un chantier d'autoroute, non loin de là. Un représentant de l'entreprise a répondu qu'il n'y avait pas eu d'explosion cette nuit-là, mais qu'il avait vu "une lumière brillante dans le ciel qui avait explosé et causé quelques booms". Les protagonistes ont alors compris que l'objet sur l'oreiller - un rocher grisâtre de la taille d'un melon - était probablement un rocher venu de l'espace.

"Cela semble surréaliste", a déclaré Mme Hamilton lors d'une interview mercredi. "Puis je rentre et je regarde dans la pièce et, ouais, il y a encore un trou dans mon plafond. Oui, c'est arrivé".

Des météoroïdes filent vers la Terre en permanence, mais la plupart se désagrègent dans l'atmosphère. Lorsqu'ils sont assez gros, qu'ils survivent au voyage à travers l'atmosphère terrestre et s'écrasent, ils deviennent des météorites.

ICYMI: A meteorite smashed into a woman's home in western Canada on October 3rd.



🌠 The meteorite landed on Ruth Hamilton's pillow, inches from where she was sleeping.



🌠 It likely traveled millions of miles from the asteroid belt.



🌠 The space rock is worth over $100,000. pic.twitter.com/EeB87ipjYo