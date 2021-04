Caitlyn Jenner annonce sa candidature au poste de gouverneure de Californie

Caitlyn Jenner pose alors qu'elle arrive à la Vanity Fair Oscar Party à Beverly Hills, en Californie.

Alors que le doute plane sur une éventuelle candidature de l’acteur Matthew McConaughey au Texas, Caitlyn Jenner a annoncé sa volonté de se lancer dans la course au poste de gouverneure de Californie. Caitlyn Jenner s’est positionnée dans un communiqué.

Caitlyn Jenner, star de la téléréalité du clan Kardashian et médaillée d’or Olympique à Montréal en 1976, lancera officiellement sa campagne « dans les prochaines semaines » :

« Je suis une authentique gagnante et la seule outsider qui peut mettre un terme au mandat désastreux » du gouverneur démocrate Gavin Newsom.

Caitlyn Jenner est militante républicaine de longue date.

Caitlyn Jenner n’a pas d’expérience politique, mais elle se présente dans un Etat qui a élu avant elle les acteurs Ronald Reagan et Arnold Schwarzenegger. Selon des informations de L’Obs, trois autres candidats républicains sont déjà dans la course : l’homme d’affaires John Cox, l’ancien maire de San Diego Kevin Faulconer, et un ancien membre du Congrès, Doug Ouse.