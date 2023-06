Bill Cosby est visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle

Victoria Valentino accuse Bill Cosby de l'avoir droguée et violée après un dîner en 1969.

L'ancienne mannequin Playboy, Victoria Valentino, accuse Bill Cosby de l'avoir droguée et violée après un dîner en 1969. Dans sa plainte, Victoria Valentino affirme que Bill Cosby lui aurait donné à elle et son amie des pilules à ingérer avant de les emmener dans un bureau. Là, la mannequin dit avoir perdu connaissance et avoir été agressée sexuellement à son réveil.

Victoria Valentino aurait ensuite dit à Bill Cosby qu'elle voulait « rentrer chez elle ». Elle a précisé également dans la plainte qu'elle était sur le moment « incapable de donner son consentement » étant « physiquement sans défense ». Selon la mannequin, le traumatisme causé par cette agression l'a affectée non seulement elle mais également « ses enfants et petits-enfants ».

« En rompant le silence et en disant ma vérité, j'espère que cela servira d'héritage à ma famille et montrera aux victimes que l'espoir et la guérison sont possibles », a-t-elle déclaré dans un communiqué relayé par People.

Bill Cosby a incarné pour des millions d'Américains le père idéal dans la série Cosby Show entre 1984 et 1992. Il fait face depuis plusieurs années à des accusations de viol, de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles remontant aux années 1960.

Au total, une soixantaine de femmes ont publiquement accusé Bill Cosby d'être un prédateur sexuel calculateur qui a usé d'alcool et de somnifères pour abuser de ses victimes durant des décennies. Bill Cosby a toujours nié ces allégations assurant que tous les rapports étaient consentis.

En 2018, Bill Cosby a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur Andrea Constand, une femme qu'il avait invitée à son domicile en 2004. Mais en 2021, la Cour Suprême de Pennsylvanie a annulé cette condamnation.

En 2022, Bill Cosby a également été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement une adolescente en 1975 alors qu'elle avait 16 ans. Il a été condamné à verser 500.000 dollars de dommages et intérêts.