Barbie et Oppenheimer dopent la fréquentation des cinémas français

Les deux blockbusters de l'été, Barbie et Oppenheimer, dominent le box-office français, dopant les chiffres de fréquentation dans les salles obscures. En effet, selon les estimations du Centre national du cinéma et de l'image animée, la fréquentation des salles de cinéma a atteint près de 18,4 millions d'entrées pour le seul mois de juillet, soit une hausse de 33,3% sur un an.

Fin juillet, les revenus de Barbie totalisaient 774 millions de dollars dans le monde. Avec 1,2 million d'entrées cette semaine, soit près de trois millions d'entrées depuis sa sortie, le film reste indétrônable. Il est suivi par Oppenheimer, du Britannique Christopher Nolan, avec Cillian Murphy dans le rôle-titre. Ils sont près de 977.000 spectateurs à avoir vu le film cette semaine, soit plus de deux millions au total.

Pour trouver un film français, il faut attendre la quatrième place du podium. Pour sa première semaine d'exploitation, le film Les Deguns 2, qui s'appuie sur une websérie marseillaise qui fut très populaire sur YouTube, a réuni plus de 300.000 spectateurs. Depuis le 1er janvier, les cinémas ont comptabilisé près de 109 millions d'entrées, soit une hausse de 25,5% par rapport aux sept premiers mois de 2022, précise le CNC.