Spider-Man

Bingo Audience record pour le film "Spider-Man: No Way Home" aux Etats-Unis

Le démarrage du dernier "Spider-Man" contredit le pessimisme de certains à Hollywood qui estimaient que le Covid-19 allait considérablement limiter les revenus des salles de cinéma. Les chiffres d'audience ont donné aux propriétaires de salles une dose d'optimisme, alors même que le variant Omicron se propage souligne le Wall Street Journal.

Le premier week-end serait considéré comme un énorme succès en temps normal. Dans cette période de pandémie, l'industrie du divertissement l'a salué comme un véritable miracle au box-office. En un week-end, "Spider-Man: No Way Home" a rapporté plus que n'importe quel film aux États-Unis, alors que Covid-19 se propageait à travers le pays.

Ses débuts nationaux à 253 millions de dollars viennent en troisième position après ceux de "Avengers: Endgame" sorti en 2019 (357 millions de dollars) et de "Avengers: Infinity War" sorti en 2018 (258 millions de dollars).