Après huit ans de travaux, le prolongement de la ligne 14 du métro parisien inauguré ce lundi par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron assistera à l'inauguration de l'extension de la ligne 14 ce lundi matin, 24 juin 2024, à Paris.

Pour changer le quotidien de centaines de milliers de Franciliens, huit nouvelles stations intègrent le nouveau tracé de la ligne 14. Cet axe essentiel dans le réseau de transports de la région est entré en service en 1998. Considéré comme la « colonne vertébrale » des Jeux olympiques à venir, il va connaître une nouvelle transformation d’ampleur ce lundi matin, quand seront inaugurées, ses 8 nouvelles gares.

Cette inauguration intervient un mois presque jour pour jour avant la cérémonie d’ouverture des JO. Signe de l’importance du dossier, l’inauguration de l’extension de la ligne accueillera notamment Emmanuel Macron, le président de la République, attendu dès 10h30 à la station Mairie de Saint-Ouen où il retrouvera, pour l’occasion, son ancien premier ministre, Jean Castex, désormais à la tête de la RATP.

Quelques semaines après l'ouverture de l'extension du RER E, cet événement marque une nouvelle étape vers l’achèvement du Grand Paris Express, porté par Nicolas Sarkozy en 2009. Un projet titanesque, élaboré pour redynamiser et transformer l’Île-de-France, en repensant les transports non vers Paris, mais entre les banlieues de la capitale, dans l'optique notamment de décongestionner les réseaux à l’intérieur de la ville.

La ligne 14 va ainsi s’étendre de 14 kilomètres supplémentaires au Sud, jusqu’à l’aéroport d’Orly - en passant par les stations Maison Blanche, Hôpital Bicêtre, Villejuif-Gustave Roussy, livrée en fin d’année, L’Haÿ-les-Roses, Chevilly Larue et Thiais-Orly -, et de 1,6 kilomètre au Nord, vers Saint-Denis Pleyel. Cette dernière gare sera par ailleurs essentielle dans le tracé du Grand Paris Express, en proposant une connexion avec les lignes 15, 16 et 17.

Cette extension permet de rendre l’aéroport d’Orly accessible en seulement 25 minutes depuis Châtelet-Les Halles, faisant ainsi de la ligne 14 la plus longue du métro francilien. Ce nouveau tracé permettra de désenclaver des territoires, et reliera notamment le marché de Rungis. Pour tenir le calendrier, les travaux s’étaient déroulés sans interruption, y compris durant la pandémie de Covid-19, qui mettait pourtant alors l’ensemble du pays à l’arrêt.

Actuellement, la ligne 14 accueille environ 650.000 voyageurs par jour, selon la RATP. Ce chiffre doit être porté à un million d’ici 2025, calcule la régie autonome des transports parisiens. Coût total des travaux : 3,5 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 1,1 milliard d’euros d’achat de nouvelles rames, dont une bonne partie sera disponible dès cet été.

La promesse de terminer les travaux à temps pour les JO semble en passe d’être tenue, mais les efforts sont loin d’être terminés sur l’ensemble du réseau francilien. En effet, la ligne 15, qui fera le tour de Paris en 75 kilomètres et doit transporter, à terme, 1,5 million de voyageurs, entrera partiellement en service fin 2025. Elle reliera alors Pont de Sèvres à Noisy-Champs, en passant au sud de la capitale. Ses autres tronçons ouvriront, quant à eux, à l’horizon 2030. Aussi, les lignes en deux parties de la ligne 16 doivent ouvrir entre fin 2026 et fin 2028, en même temps que deux tronçons sur trois de la ligne 17. Enfin, la ligne 18, accueillera ses voyageurs entre fin 2026, fin 2027 et l’horizon 2030, selon ses tronçons.