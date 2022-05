Apple cesse la fabrication de son baladeur numérique iPod

iPod

Depuis son lancement, Apple a vendu près de 450 millions d'exemplaires de son baladeur dédié à la musique numérique, l'iPod.

Cette aventure commencée en 2001 touche à sa fin. Apple vient d'annoncer que l'iPod ne serait plus fabriqué signale Le Figaro.

Mais la vente continue dans les magasins Apple jusqu'à épuisement des stocks. Une fin inéluctable puisque tous les téléphone mobiles iPhone, et ceux des marques concurrentes permettent d'écouter de la musique.

Dans un communiqué Greg Joswiak, vice-président du marketing international d'Apple. «La musique a toujours été centrale chez Apple, et la rendre accessible à des centaines de millions d'utilisateurs comme l'a fait l'iPod a eu un impact non seulement sur l'industrie musicale mais a aussi redéfini la façon dont la musique est découverte, écoutée et partagée»