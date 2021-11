Studio Apple Music

Apple fête le quarantième anniversaire de sa présence en France : "À partir d'une petite équipe de commerciaux mise en place en 1981, Apple a considérablement développé ses activités en France. Aujourd’hui l’entreprise compte 2 700 salariés dans le pays et 20 Apple Store, le plus grand réseau en Europe continentale." précise la marque à la pomme.

"Le groupe renforce sa présence dans le pays avec l'ouverture d’un studio radio Apple Music à Paris, le premier du genre en Europe continentale." ajoute Apple.

Le contructeur annonce, par ailleurs, l'ouverture d'un studio Apple Music à Paris situé sur l’emblématique avenue des Champs-Élysées, ce studio doté d’équipements de pointe sera le lieu de création des contenus originaux locaux à l’image des autres studios Apple Music à Los Angeles, New York, Nashville et Londres.

La contribution locale d’Apple se traduira également prochainement par un contenu original pour Apple TV+. En juin, le service a ainsi annoncé sa première production originale en langue française, "Liaison", un thriller en six épisodes écrit par Virginie Brac et avec en tête d’affiche Vincent Cassel et Eva Green.