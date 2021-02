"Grease" sexiste ? L'actrice Olivia Newton-John trouve ces accusations "ridicules"

Olivia Newton-John et John Travolta en 1978.

Le film culte Grease, sorti en 1978 et devenu culte notamment grâce à sa bande originale, a été diffusé il y a quelques semaines sur la BBC en Australie et, comme à peu près toute création désormais, a été accusé par une frange d'internautes d'être sexiste et homophobe. Certains adeptes de la cancel-culture ont même proposé qu'il soit interdit à la diffusion.

Parmi les passages jugés problématiques, la fin du film, lorsque le personnage de Sandy (joué par Olivia Newton-John) change de look pour plaire à Danny (interprété par John Travolta). Elle déboule en pantalon en cuir, loin des tenues sages qu'elle portait auparavant.

Invitée dans le podcast A Life of Greatness, Olivia Newton-John a tenu à remettre les choses au clair. "Ce film a été tourné dans les années 1970 et il parlait des années 1950. C’est une pièce de théâtre, c’est une comédie musicale, c’est amusant. C’est un film musical amusant qui ne doit pas être pris au sérieux. Je pense que tout le monde prend tout au sérieux."

"Je trouve ça un peu ridicule", a-t-elle résumé. "Je pense que l’on doit se détendre un peu et juste profiter des choses pour ce qu’elles sont. Je n’ai pas du tout vu les choses comme ça, je pense que c’est un film amusant qui divertit les gens", a conclu Olivia Newton-John.