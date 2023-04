Vidéo : « On n’est pas rassurés » : à Paris, un immeuble qui menace de s’effondrer évacué

Pompiers, policiers, agents de la mairie du XVIIIe arrondissement et architectes … Jeudi 6 avril au matin, ils étaient des dizaines à arpenter la petite rue de la Villa Armand, dans le 18ème arrondissement de la capitale. Et pour cause, l’immeuble présente d’importantes fissures. Ce sont d’ailleurs ces craquelures qui ont inquiété et provoqué l’intervention de la mairie.

« Ils ont évacué les occupants de l’immeuble et le soir il y a eu un arrêté d’interdiction d’accès à l’immeuble », se souvient Françoise, une habitante de l’immeuble mitoyen.

Dans l’immeuble, ils sont une petite dizaine. Et ils ont dû se reloger par leurs propres moyens, le temps que les charpentiers de Paris installent des étais afin de consolider la structure du bâtiment. « On n’est pas rassurés. Déjà quand on le voit aux infos ce n’est pas rassurant, quand ça arrive à 10 mètres de chez nous, ça l’est encore moins », confie Alexandre, un voisin.