Vidéo : Aux Bahamas, un chien se lance à la poursuite d’un requin-marteau

La scène a de quoi étonner. Des touristes ont filmé cette scène étonnante alors qu’ils rentraient d’une excursion en bateau aux Bahamas. Ils ont d’abord vu un requin-marteau long de 3 mètres rôder près du rivage. Quand soudain, ils aperçoivent un chien sauter dans l’eau, à quelques mètres du requin. Contre toute attente, le chien se met à poursuivre le requin et essaye même de le mordre ! Heureusement, les deux animaux se sont finalement séparés et le chien a pu regagner le rivage sain et sauf.

Selon les organisateurs de l’excursion « Exuma watersport », le courageux canidé se promène souvent près des embarcations. Décrit comme « super amical » il « a toujours couru au bord de l’eau au passage du bateau, comme un chien qui poursuit une voiture ».