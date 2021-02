Victoires de la musique : "Nous" de Julien Doré sacré meilleur clip de l'année

Crédits Photo: DR

Nous, de Julien Doré

La traditionnelle cérémonie consacrée à la musique française s'est tenue ce vendredi 12 février, en direct de la Seine musicale à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), face à un petit public de 200 figurants triés sur le volet (et dépistés avant la cérémonie). Cette soirée co-présentée par Stéphane Bern et Laury Thilleman était restransmise sur France 2 et France Inter.

Pomme a décroché la Victoire de l'artiste féminine de l'année et Benjamin Biolay celles de l'artiste masculin de l'année et de l'album de l'année. Yseult et Hervé ont été sacrés révélations de l'année. Grand Corps Malade et Camille Lellouche ont été récompensés pour le titre "Mais je t'aime" et Julien Doré pour le clip de sa chanson Nous, que nous vous invitons à redécouvrir.