Vents à 200 km/h, arbres arrachés, grue pliée à Brest : les images des dégâts lors du passage de la tempête Ciaran

Crédits Photo: Capture d'écran DR

La tempête Ciaran a fait d'importants dégâts en France.

La tempête Ciaran a touché le nord-ouest de la France mercredi soir puis dans la nuit de mercredi à jeudi. Des rafales de vents à plus de 200 km/h ont été enregistrées sur de nombreuses stations météo en Bretagne et en Normandie, et même davantage localement.

La vigilance rouge pour vents violents a été levée ce jeudi par Météo-France dans le Finistère et les Côtes-d’Armor et devrait être levée dans la matinée dans la Manche.

Plus d’un million de foyers sont privés d’électricité ce jeudi matin, selon Enedis. Les transports urbains sont fortement perturbés dans les villes les plus touchées, et les TER sont à l’arrêt dans plusieurs régions du Nord-Ouest.

Un chauffeur routier est décédé dans l’Aisne après la chute d’un arbre. Deux blessés légers sont à déplorer dans le Finistère.

Une grue s’est brisée à Brest également.

La préfecture du Finistère a interdit la circulation ce jeudi matin. Le préfet de la Manche a appelé les habitants à rester chez eux.

Les jardins du château de Versailles et le domaine de Trianon resteront fermés ce jeudi en raison des conditions liées à la tempête.

Plusieurs parcs d’attractions ont également indiqué qu’ils n’ouvriraient pas leurs portes ce jeudi, notamment la Mer de Sable et le Parc Saint-Paul dans l’Oise.

Malgré la fin de la vigilance rouge, le danger subsiste près des côtes a précisié le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu sur BFMTV. Le risque de vagues-submersion est toujours très fort.