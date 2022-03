Une employée de la télévision publique russe manifeste contre la guerre en Ukraine et interrompt la diffusion des informations

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / DR

Une employée de la première chaîne russe s'est introduite sur le plateau du principal journal télévisé de Russie pour protester contre la guerre en Ukraine.

Marina Ovsyannikova, une journaliste de la principale chaîne de télévision d’Etat en Russie, Pervy Kanal (Channel One), a brusquement interrompu le journal télévisé diffusé en direct ce lundi 14 mars 2022 en brandissant une pancarte anti-guerre. Le message suivant était présent sur sa pancarte :

« Non à la guerre. Ne croyez pas la propagande. Ils vous mentent ».

Elle a également prononcé le message suivant :

« Arrêtez la guerre ! Non à la guerre ! »

Cette femme, qui a fait irruption derrière la célèbre présentatrice Ekaterina Andreïeva, est une journaliste et productrice, employée de la chaîne Pervy Kanal (Channel One).

Quelques secondes après cette séquence, les images d’un reportage ont été diffusées précipitamment, pour remplacer le directet cette image de contestation.

Cette séquence a été relayée massivement sur les réseaux sociaux et a rapidement fait le tour du monde.

Marina Ovsyannikova a été arrêtée suite à cette intervention à la télévision.

« Une enquête interne est en train d’être menée » sur cet « incident », selon la chaîne Pervy Kanal dans un communiqué.

Avant d’effectuer son action militante, Marina Ovsyannikova a publié une vidéo publiée par OVD-Info, dans laquelle elle porte un collier aux couleurs de l’Ukraine. Elle explique notamment son geste :

« Ce qui se passe en Ukraine est un crime, et la Russie est l’agresseur. La responsabilité de cette agression incombe à un seul homme : Vladimir Poutine. Mon père est ukrainien, ma mère est russe, et ils n’ont jamais été ennemis. Le collier autour de mon cou est un symbole pour la Russie qui doit arrêter immédiatement cette guerre fratricide. Malheureusement, ces dernières années, je travaille pour Channel One. J’ai relayé la propagande du Kremlin et j’en ai vraiment honte : honte d’avoir laissé raconter des mensonges sur les écrans de télévision. Honte d’avoir permis la « zombification » du peuple russe. Allez manifester. N’ayez peur de rien. Ils ne peuvent pas tous nous emprisonner ».