Un zoo chinois accusé de faire passer un humain en costume pour un ours malais

L'ourse Angela est accusée d'être fausse.

Est-ce un ours ou un homme dans un costume d'ours ? C'est la question que se posent de nombreux internautes après avoir vu la vidéo d'un ours malais dans un zoo en Chine se comporter de manière jugée inhabituelle. On voit en effet l'animal se lever sur deux pattes et agiter la main, comme s'il saluait les touristes.

Dans une déclaration rédigée du point de vue de l'ourse, nommée "Angela", les responsables du zoo de Hangzhou ont déclaré que les gens "ne comprenaient pas" l'espèce. Selon des experts contactés par CBC News, ce comportement est en effet plutôt typique chez cette race doute.

"Je suis Angela, l'ourse malais. Hier, après le travail, le directeur du zoo m'a appelée pour me demander si je n'étais pas paresseuse et si je n'avais pas séché le travail aujourd'hui pour trouver un humain qui prendrait ma place", peut-on lire dans le communiqué. "Permettez-moi de répéter à tous que je suis un ours malais - pas un ours noir, pas un chien - un ours malais !"

En 2013, un zoo de la province centrale du Henan, en Chine, avait tenté de faire passer un chien Mastiff tibétain pour un lion. Les visiteurs qui s'étaient approchés de l'enclos avaient été surpris d'entendre le "lion" aboyer. Ce précédent explique les suspicions autour d'Angela. L'affaire semble en tout cas rentable pour le parc qui a vu sa fréquentation augmenter depuis que la vidéo est sortie sur le réseau social Weibo il y a quelques jours.