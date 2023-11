Un habitant de Crépol laisse éclater sa colère en marge de la visite d’Olivier Véran : « Honte aux ministres qui défendent la France des cités contre la France de Thomas »

Crédits Photo: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Un habitant de Crépol a exprimé sa colère suite à la mort de Thomas et face à l’impuissance des pouvoirs publics.

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a effectué une visite à Crépol ce lundi 27 novembre afin d’apporter son soutien à la famille du jeune Thomas, mort après une agression lors d’une fête de village.

Olivier Véran a déploré lors de son déplacement à Crépol, le « risque d'un basculement de notre société, si nous ne sommes pas à la hauteur ».

Selon Olivier Véran, « ce n’est pas une bagarre qui a mal tourné, ce sont des personnes qui en ont agressé d’autres gratuitement. (…) Ce n'est pas parce que Thomas était là, à cette fête de village, qu'il a été poignardé, c'est parce qu'il y avait sur ce parking des hommes qui étaient prêts à le tuer ».

Lors de son arrivée, le ministre a été hué par des habitants de Crépol. L’un d’eux a notamment scandé « Vous n’avez pas honte ? ».

Les journalistes de CNews, RTL et BFMTV, présents sur place pour couvrir la visite du porte-parole du gouvernement, ont également interrogé un habitant de Crépol qui a exprimé sa colère suite à la mort de Thomas et face à l’impuissance des pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre l’insécurité et la délinquance. Cet homme a aussi fustigé l’inaction du gouvernement.

« Honte aux ministres qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui ne les élèvent pas dans la haine de la France et des Français », a notamment déclaré cet habitant de Crépol au micro de CNews notamment.

