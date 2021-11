Un Français invente "l'enfile-couette", un truc simple pour enfiler sa couette dans une housse

Enfiler une couette dans un drap : s'il y a bien une tâche ménagère particulièrement casse-pieds, c'est celle-là ! Heureusement, un Français, Benjamin Rimajou, a trouvé la solution. Médaille d'or du concours Lépine 2019, il vend désormais des milliers d’exemplaires par an de son invention. "Nous avons huit fournisseurs français et une association de réinsertion qui assemble les pièces finales. C’est très important pour nous d’avoir cette démarche sociale et écologique", a expliqué le jeune trentenaire au Parisien à l'occasion du salon Made in France.