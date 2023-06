Ukraine : une fillette tuée et 22 blessés par les frappes russes à Dnipro

Crédits Photo: Vitalii Matokha / AFP

Le corps d'une fillette de deux ans a été retrouvé sous les débris d'une maison, d'autres victimes seraient prisonnières des décombres de deux immeubles selon les autorités ukrainiennes.

Les attaques de missiles et drones continuent sur plusieurs villes d'Ukraine. Ce dimanche, les autorités ukrainiennes ont dénoncé une attaque aérienne samedi sur Dnipro, dans le centre du pays qui a fait au moins un mort et plus de 20 blessés, dont cinq enfants.

"Dans la nuit, le corps d'une fille a été récupéré sous les décombres d'une maison" du quartier de Pidhorodnenska, "elle venait d'avoir deux ans", a indiqué le gouverneur de la région de Dnipro, Serhiy Lysak, dans un message posté sur Telegram.

Toujours selon ses informations, la frappe de samedi a détruit deux bâtiments d'un quartier résidentiel de Dnipro, ainsi que dix maisons, un magasin et une conduite de gaz.