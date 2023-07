Ukraine : Kyiv regagne lentement du terrain autour de Bakhmout

Crédits Photo: Euronews

Kyiv regagne lentement du terrain autour de Bakhmout

En une semaine, les forces armées de Kyiv auraient repris en tout 37 kilomètres carrés aux Russes, dont 9 à l'Est et 28 au Sud. Un porte-parole de l'armée ukrainienne affirme que ses forces continuent d'avancer près de Bakhmout, dans l'Est du pays, quoique lentement. Un mois après le lancement de sa contre-offensive, le gouvernement a par ailleurs admis des "combats acharnés" dans quatre secteurs de la ligne de front, à l'Est du pays, faisant le constat d'"une situation assez difficile". "L'ennemi résiste fortement, un duel très rude est en cours", commente la vice-ministre de la Défense Ganna Maliar.

Le gouvernement se félicite par ailleurs de la progression de ses troupes dans le Sud.

Dimanche, le président Volodymyr Zelensky s’est d'ailleurs rendu à Odessa pour "féliciter et remercier" la marine ukrainienne et ses soldats pour leur "courage, [leur] héroïsme et les résultats extraordinaires accomplis et en cours d’accomplissement".

De son côté, le ministère russe de la défense a diffusé des images censées montrer "des artilleurs continuant à infliger des frappes massives aux nationalistes ukrainiens qui avancent". Moscou affirme avoir repoussé une attaque ukrainienne dans la région de Zaporidjja, dans le Sud.