Interview BFMTV

Ukraine, guerre commerciale, normes dans l'automobile... L'interview de Thierry Breton en intégralité

Thierry Breton, ancien commissaire européen au marché intérieur et ancien ministre de l’Économie, était l’invité du Face-à-Face sur RMC et BFMTV de ce jeudi 15 mai. Il a été interrogé notamment sur la guerre en Ukraine et le nouveau paquet de sanctions contre Moscou, mais également sur les États-Unis ou encore sur le cri d'alarme des patrons de Renault et Stellantis sur la multiplication des normes européennes qui asphyxient le secteur automobile.