Crédits Photo: Armend NIMANI / AFP

Les tensions sont de plus en plus fortes entre le Kosovo et la Serbie.

Conflit Tensions accrues entre la Serbie et le Kosovo De nouveaux incidents ont éclaté dans cette zone des Balkans.

Ajouter au classeur Lecture Zen Tensions accrues entre la Serbie et le Kosovo avec Atlantico Rédaction

Dimanche 25 décembre, des tirs ont été entendus dans cette région à forte minorité serbe, des Serbes qui refusent d’obéir au gouvernement de Pristina, la capitale du Kosovo. La Serbie affirme que la région est "au bord du conflit armé". Et le 25 décembre au soir, elle a envoyé son chef d’état-major près de la frontière. Côté kosovar, des milliers de membres de la minorité serbe ont manifesté à nouveau ces dernières heures. Et ils bloquent les postes-frontières depuis maintenant 17 jours, avec des camions placés en travers des routes. Le Kosovo a proclamé son indépendance en 2008, après une décennie de guerre. Le pays est à peine plus grand qu’un département français, il compte deux millions d’habitants, en très grande majorité des Albanais, et aussi 120 000 Serbes, en particulier dans cette région Nord du pays. Le statut de ces Serbes du Nord Kosovo demeure la source principale des tensions.