Starship : la nouvelle fusée de SpaceX a explosé après son décollage

Crédits Photo: PATRICK T. FALLON / AFP

La fusée Starship a explosé ce jeudi peu après son décollage depuis le Texas.

La plus grande fusée du monde, Starship, a explosé ce jeudi peu après son décollage depuis le Texas. Il s'agissait du premier vol test de cette fusée développée par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars.

Starship, la fusée géante de SpaceX, a explosé en vol après son décollage réussi, ce jeudi 20 avril. Cette fusée de 120 mètres de haut s'était élevée dans le ciel dans une gigantesque boule de feu.

La cause de l'explosion de Starship n'est pas encore connue, mais elle ne représente pas un échec pour l'entreprise du milliardaire Elon Musk. Le décollage de la fusée de son pas de tir représente déjà une immense réussite pour SpaceX.

"Starship a connu un désassemblement rapide et non prévu avant la séparation du premier étage. Nos équipes continueront à étudier les données et à travailler en vue de notre prochain vol test. Le test d'aujourd'hui nous aidera à améliorer la fiabilité de Starship pour que SpaceX permette à l'humanité de devenir multiplanétaire", selon les précisions de SpaceX sur Twitter.