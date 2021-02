Sexisme : à Boulogne-Billancourt, le maire coupe le micro de l'élue Pauline Rapilly-Ferniot en plein conseil municipal

vidéo

La vidéo, affligeante, a fait le tour des réseaux sociaux ce weekend. Jeudi 11 février, lors du conseil municipal de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), alors que la municipalité présentait un rapport sur l’égalité femmes-hommes au sein de la ville et promettait la mise en place d'ateliers, la conseillère municipale écologiste Pauline Rapilly-Ferniot a pris la parole pour interpeller le maire et ses adjoints sur le sexisme au sein même de l'équipe municipale, exemples à l'appui. "Je ne suis pas élue depuis très longtemps, mais j’ai déjà pu apprécier de nombreuses remarques assez déplacées”, témoigne-t-elle au micro... avant d'être brusquement interrompue par le maire, Pierre-Christophe Baguet (LR). "Madame Rapilly-Ferniot, je suis désolé, on est dans une assemblée respectable, on n’est pas là pour faire des attaques personnelles. Si vous commencez à passer en revue tous les élus de la majorité, c’est pas l’objet (...) vous changez de ton ou je vous coupe le micro, d’accord?”, s'énerve-t-il.

Alors que la conseillère municipale tente de lui répondre calmement, il ne lui en laisse pas la possibilité : "Vous arrêtez vos petites attaques perfides, individuelles, c’est indécent, voilà", lance-t-il avant de tout simplement lui couper le micro.

La vidéo de cette intervention a été diffusée sur Twitter :