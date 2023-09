Séisme au Maroc : des villages entiers anéantis, les dégâts sont colossaux

Crédits Photo: FADEL SENNA / AFP

À Marrakech, les secouristes sont à la recherche des survivants du séisme et prient pour les victimes.

C'est le plus puissant tremblement de terre enregistré au Maroc en plus d'un siècle.

De leur côté, des humanitaires s'efforcent de ravitailler en eau et en nourriture les habitants des villages anéantis.

Marrakech et les cinq provinces à proximité de l'épicentre sont les zones les plus touchées.