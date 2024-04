Russie : Vladimir Poutine déclare être prêt à négocier avec l'Ukraine sans « schémas imposés »

Crédits Photo: MANDEL NGAN, MIKHAIL METZEL / AFP / SPUTNIK / AFP

Vladimir Poutine s'est exprimé une nouvelle fois sur le conflit en Ukraine.

Vladimir Poutine a affirmé que la Russie est prête à négocier avec l'Ukraine sur la fin de la guerre, mais sans « schémas imposés ». Cette déclaration du chef du Kremlin relance les spéculations sur l’avenir du conflit et sur les perspectives pour Kiev et Moscou. Lors d'une rencontre avec Aleksandr Loukachenko au Bélarus, Vladimir Poutine a indiqué que la Russie n'avait jamais refusé de solutions pacifiques avec l'Ukraine, selon des informations d’Euronews.

A cette occasion, Vladimir Poutine a confié qu’il regrettait d'avoir été exclu de la conférence sur le conflit qui sera organisé très prochainement en Suisse :

« Nous n'avons pas été invités, mais ils disent que nous refusons. Ce serait drôle si ce n'était pas si triste. Une fois de plus, je tiens à souligner que nous sommes pour les négociations, mais pas dans le but de nous imposer des projets qui n’ont rien à voir avec la réalité », a précisé Vladimir Poutine lors de son entretien avec Aleksandr Loukachenko.

Dans le cadre des négociations et des solutions pacifiques, la Russie a rejeté la proposition de paix du dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, qui exigeait que Moscou retire ses troupes, verse une compensation à l’Ukraine et comparaisse devant un tribunal international pour les crimes et dommages commis sur le sol ukrainien.