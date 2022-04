Retrouvez l’intégralité du débat de l’entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron

Crédits Photo: Ludovic MARIN / AFP

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont participé au débat de l'élection présidentielle de 2022.

Durant 2 heures et 45 minutes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont échangé dans le cadre du débat de l’entre-deux-tours. Les deux journalistes qui orchestraient le débat étaient Gilles Bouleau et Léa Salamé. Après un premier débat en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont donc à nouveau affrontés pour le débat de l'entre-deux-tours. Le président-sortant et la candidate du Rassemblement National ont confronté leur projet pour la France.

Huit thèmes ont été proposés aux deux candidats tout au long de ce débat.

Le président sortant a notamment accusé son adversaire de « dépendre de la Russie et de M. Poutine » en raison du prêt contracté par sa formation politique auprès d’une banque russe.

Concernant l’interdiction du voile dans l’espace public, Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen de vouloir provoquer une « guerre civile ».

Selon un sondage Elabe pour BFMTV et L'Express à l’issue du débat, Emmanuel Macron a été jugé le plus convaincant pendant ce débat par 59% des téléspectateurs. Marine Le Pen a quant à elle été jugée plus convaincante par 39% des téléspectateurs. 2% des téléspectateurs ne se prononcent pas.

L’audience du débat qui sera révélée ce jeudi 21 avril pourrait aussi être déterminante pour le second tour de dimanche prochain.