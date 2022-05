Matignon

Première ministre : revivez la passation de pouvoir entre Jean Castex et Elisabeth Borne

Elisabeth Borne a été officiellement nommée Première ministre par le président de la République et chargée de former un gouvernement. Jean Castex a présenté sa démission ce lundi à Emmanuel Macron. La cérémonie de passation de pouvoir entre Elisabeth Borne et Jean Castex s’est déroulée à Matignon.