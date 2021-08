Plongée dans la cité engloutie de Baiae, lieu de villégiature des Romains dans l'Antiquité

vidéo

Près de Naples, la cité engloutie de Baiae offrent les plaisirs de la vision de ses trésors archéologiques aux amateurs de plongée sous-marine. Cette ancienne station thermale fut un lieu de villégiature prisé de la noblesse romaine il y a plus de 2 000 ans. Sept empereurs, dont Auguste et Néron, y disposaient de villas, tout comme Jules César et son rival Marc Antoine.

Le site antique est de nos jours en partie submergé, en raison de l'affaissement du terrain causé par des phénomènes bradysismiques, une baisse lente du niveau du sol causée par l'activité volcanique inhérente à cette région. Aujourd'hui, par un fond d'entre trois et huit mètres gisent la via Herculanea, le complexe thermal de la villa dei Pisoni, les mosaïques de la villa Protir.