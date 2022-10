Pénurie de carburant et grève des raffineries : Philippe Martinez confirme que la CGT réclame 10% d'augmentation des salaires

Crédits Photo: Capture d'écran France Info / DR

Philippe Martinez était l’invité de France Info ce vendredi 14 octobre.

Alors que le mouvement de grève se poursuit chez TotalEnergies, le secrétaire général de la CGT était l'invité de France Info ce vendredi matin. Il a notamment été interrogé sur la pénurie de carburant, les réquisitions de personnels, et la grève interprofessionnelle du 18 octobre.

Le compromis trouvé dans la nuit de jeudi à vendredi entre TotalEnergies et la CFDT et CFE-CGC prévoit "5% d'augmentation générale de salaires, plus la moyenne d'augmentations individuelles, plus l'évolution de la prime d'ancienneté, ce qui donne au total 7%", a révélé Philippe Martinez.

Le secrétaire général de la CGT affirme que son syndicat "a donné un avis défavorable" aux propositions de la direction, avant de quitter la table des négociations aux alentours de "2h du matin".

Il justifie cette opposition au fait que "pour l'instant, 5% c'est loin des 10%" réclamés par son syndicat.

La CGT demande "10% d'augmentation générale" avec une rétroactivité au 1er janvier pour prendre en compte "l'inflation" et "le partage des richesses car chez TotalEnergies l'entreprise se porte bien".

Philippe Martinez juge "illégales" les réquisitions de personnels grévistes décrétées dans plusieurs dépôts de carburant cette semaine.

Le secrétaire général de la CGT dénonce une "volonté au niveau européen de restreindre le droit de grève" et confirme que des référés seront déposés "évidemment" à chaque fois qu'une réquisition sera décrétée, alors que le référé déposé pour contester la réquisition de personnels du dépôt Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme-sur-Seine a été rejeté par le tribunal administratif de Rouen ce vendredi.

"Les réquisitions sont uniquement justifiées quand il y a des problèmes sur les services d'urgence", estime Philippe Martinez.

Mercredi soir, sur France 2, Emmanuel Macron en appelait à la "responsabilité" de la CGT dans le conflit social en cours dans les raffineries et dépôts de carburant de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil. Philippe Martinez estime que le président de la République "est à côté de la plaque", notamment "quand il renvoie dos à dos la direction de TotalEnergies et la CGT, en insistant un peu plus sur la CGT" :

"Quand une entreprise fait 10 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre, quand un PDG s'augmente de 52% et que le président de la République ne pointe pas la direction de Total et son PDG, mais charge une organisation syndicale, c'est grave".

Le patron de la CGT estime donc ne pas avoir "de leçon de démocratie à recevoir d'Emmanuel Macron".