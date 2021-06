Paris : les terrasses éphémères des bars et des restaurants seront autorisées chaque année du 1er avril au 31 octobre

Crédits Photo: Capture d'écran le Parisien / YouTube / DR

Les terrasses éphémères parisiennes vont devenir pérennes tous les étés du 15 mars au 15 octobre, à Paris.

Selon des informations du Parisien, les terrasses éphémères parisiennes des bars et des restaurants vont devenir pérennes tous les étés du 15 mars au 15 octobre, à Paris. Ces terrasses estivales deviendront payantes à partir du 30 septembre pour les restaurateurs et les bars parisiens.

Les terrasses éphémères, autorisées et gratuites depuis le mois de mars 2020 pour les restaurateurs parisiens et les bars à Paris, vont donc devenir des terrasses payantes pour les périodes estivales à partir du 30 septembre, selon des précisions de Franck Delvaux, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Paris-Île-de-France (UMIH), sur France Info. La mairie de Paris présentait ce lundi 7 juin sa réforme du RET, règlement des étalages et des terrasses.

Les terrasses estivales parisiennes seront autorisées du 15 mars au 15 octobre. Elles fermeront à 22 heures.

Selon des informations du Parisien, pour pérenniser leur terrasse estivale, les établissements devront faire une demande d'autorisation en ligne à partir du 21 juin, alors qu'une simple déclaration suffisait depuis la fin du premier confinement. Les professionnels concernés pourront continuer à l'exploiter dans l'attente de l'autorisation définitive, soumise à l'aval des maires d'arrondissement. La reconduction d'année en année sera tacite.